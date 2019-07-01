سليماني الشبح المرعب لمنتخب تنزانيا

يواجه المنتخب الجزائري، سهرت اليوم الإثنين، منتخب تنزانيا، لحساب الجولة الثالثة، للمجموعة الثالثة، من نهائيات أمم إفريقيا 2019.

وتعد مواجهة اليوم الإثنين، بين المنتخب الجزائري، ونظيره التنزاني، هي العاشرة في تاريخ المنتخبين، حيث تواجه الطرفان في تسعة مناسبات سابقة.

وكانت المواجهة الأولى بين محاربي الصحراء، وتنزانيا، سنة 1973، لحساب الألعاب الإفريقية، والتي عاد الفوز فيها للخضر، بنتيجة 4-2.

وفازت الجزائر في خمسة مواجهات، بينما حقق منتخب تنزانيا، فوز واحد فقط على الخضر، وتعادل المنتخبان في ثلاثة مواجهات.

ويعد مهاجم الخضر، إسلام سليماني، أكثر اللاعبين الجزائريين تهديفا، أمام تنزانيا، بعدما سجل ضدهم 4 أهداف، منها ثنائية في مواجهة واحدة، خلال تصفيات مونديال 2018، أين انتهت المباراة لصالح الخضر بـ7-0، وهي أكبر نتيجة مسجلة بين المنتخبين.

وتعود آخر مواجهة جمعت الجزائر، بمنتخب تنزانيا، إلى شهر مارس 2018، في لقاء ودي، انتهى لصالح المنتخب الجزائري بـ4-1.