سليماني: “الفوز أمام عين مليلة مفتاح ضمان البقاء”

إعتبر سيد أحمد سليماني، مدرب إتحاد بلعباس، أن مباراتهم المقبلة أمام عين مليلة، تعد مفتاح بقاء فريقه ضمن حضيرة الكبار.

وصرح سليماني، لـ(و.أ.ج): “الظفر بنقاط هذه المباراة بمثابة “مفتاح النجاة من السقوط للرابط الثانية، سيما وأن المنافس يصارع هو الآخر من أجل البقاء”.

وأضاف: “على لاعبينا إستغلال فرصة إستضافة عين مليلة، للفوز باللقاء، خاصة وأننا سنخوض بعدها ثلاث مباريات صعبة أمام بارادو، مولودية الجزائر وشباب بلوزداد”.

ودعا في الأخير المدرب سيد أحمد سليماني، أنصار اتحاد بلعباس، للتواجد بقوة، السبت المقبل بملعب “24 فيفري”، لمساندة اللاعبين في هذه المواجهة الحاسمة.