سليماني المستفيد الأكبر من خسائر إيفرتون !

خسارة تلو الآخرى، نادي إيفرتون يعيش لحظات عصيبة و ينتظر الميركاتو الشتوي من أجل القيام بالتعاقدات وإحداث ثورة في الفريق.

ويأتي الجزائري “إسلام سليماني” الذي بات مطلوبا وبقوة من طرف الفريق الإنجليزي، على رأس إهتمامات إيفرتون.

ولن تجد إدارة “التوفيز” صعوبة في إقناع إدارة “ليستر” بالتخلي عن “السوبر سليم” كونه لا يدخل في مخططات المدرب بويال.

كما أن مبلغ إنتقاله سيفوق الـ25 مليون أورو، وهو الذي إنضم إلى ليستر بـ35 مليون أورو قادما من سبورتينغ لشبونة.

يذكر أن إيفرتون يحتل المركز الـ 16 بفارق نقطتين عن أول المهددين بالسقوط.