سليماني: ” المنتخب الجزائري أصبح منتظرا بعد تألقنا في مونديال 2014″

أكد المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، أنّ المنتخب الوطني أصبح منتظرا من جميع الأندية الإفريقية منذ تألقه خلال نهائيات كأس العالم 2014.

ونشط سليماني ندوة صحفية صبيحة اليوم الخميس، تحدث من خلالها عن المباراة المقبلة التي تنتظر فريقه أمام نادي بريست في إطار الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي قائلا:

“بعد الأداء الرائع الذي قدمناه خلال نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل الجميع كان في إنتظارنا، أعتقد أننا نمتلك جيل رائع من اللاعبين الشباب، ونجحنا في التتويج بكأس أمم إفريقيا الأخيرة، الآن علينا أن نفكر في أمر آخر”.

“سنة 2014 قدمت موسما رائعا، لكنني أعتقد أن أفضل موسم بالنسبة لي كان سنة 2016، لكن بعدها تلقيت العديد من الإصابات والتي تسببت في إبتعادي عن الميادين”.