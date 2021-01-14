سليماني.. المُحارب الذي رفض أموال الخليج وقرر البقاء في أوروبا

أكد النجم الجزائري “إسلام سليماني” أنه يمتلك عزيمة كبيرة تجعله يحقق رغباته وينجح في التحديات التي يخوضها.

سليماني الذي وقّع أمس الأربعاء على عقد لمدة 18 شهرا مع “أولمبيك ليون”، قرر الاختيار الصعب عوض السهل.

فرفض النجم الجزائري أموال الخليج، أين كان محل اهتمام كل من الدحيل القطري والشباب السعودي وقرر البقاء في أوروبا.

“سليماني” يضع نصب عينه المنتخب الوطني الجزائري، لذلك قرر البقاء في المستوى العالي من أجل كتابة تاريخ جديد مع الخضر في قادم التحديات.

فالسوبر سليم هو أحد الأمثلة للاعب الجزائري الناجح العاشق للتحديات، بداية من عين بنيان والشراقة وصولا إلى أندية أوروبية كبيرة.