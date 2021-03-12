سليماني بن العمري دولور وبولاية مُهددون باللعب في الأراضي المُحتلة!

يتواجد كل من إسلام سليماني، جمال بن العمري، أندي دولور، فريد بولاية وأليكسندر أوكيدجة، أمام مُشكل كبير، قد يكون سببا في تواجدهم في الأراضي المُحتلة قريبا.

وقررت الرابطة الفرنسية لكرة القدم، تنظيم كأس السوبر، الذي يجمع بين بطل الدوري وبطل الكأس، في الأراضي المُحتلة، أوت القادم.

ويمتلك جميع اللاعبين السالف ذكرهم، حظوظا في لعب هذه المُباراة، بإعتبار أن فرقهم تُنافس على الدوري والكأس.

وفي حالة ما تمكن مُحاربو الصحراء، من الحصول على أحد اللقبين مع أنديتهم، فإنه سيتواجدون في وضعية لا يُحسدون عليها.

وكان بوداوي، قد عاش هذا السيناريو، منذ أشهر، عندما تنقل مع ناديه نيس الى تل الربيع ، في مُنافسة الأوروباليغ