سليماني بن العمري دولور وبولاية مُهددون باللعب في الأراضي المُحتلة!

الرياضة
  • -
  • 0
سليماني بن العمري دولور وبولاية مُهددون باللعب في الأراضي المُحتلة!
بقلم إسماعيل عشاش

يتواجد كل من إسلام سليماني، جمال بن العمري، أندي دولور، فريد بولاية وأليكسندر أوكيدجة، أمام مُشكل كبير، قد يكون سببا في تواجدهم في الأراضي المُحتلة قريبا.

وقررت الرابطة الفرنسية لكرة القدم، تنظيم كأس السوبر، الذي يجمع بين بطل الدوري وبطل الكأس، في الأراضي المُحتلة، أوت القادم.

ويمتلك جميع اللاعبين السالف ذكرهم، حظوظا في لعب هذه المُباراة، بإعتبار أن فرقهم تُنافس على الدوري والكأس.

وفي حالة ما تمكن مُحاربو الصحراء، من الحصول على أحد اللقبين مع أنديتهم، فإنه سيتواجدون في وضعية لا يُحسدون عليها.

وكان بوداوي، قد عاش هذا السيناريو، منذ أشهر، عندما تنقل مع ناديه نيس الى تل الربيع ،  في مُنافسة الأوروباليغ


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=970510

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com