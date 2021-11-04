سليماني بن رحمة وفيغولي أساسيين في الأوروبا ليغ

يشارك الثلاثي الجزائري إسلام سليماني، سعيد بن رحمة، وسفيان فيغولي، اليوم الخميس، أساسيين رفقة نواديهم في منافسة الأوروبا ليغ

وكشف الموقع الرسمي، لنادي ليون التشكيلة الأساسية للفريق، التي ستواجه سبارتا براغا، والتي ضمت اسم سليماني.

كما سجل بن رحمة، هو الآخر تواجده ضمن التشكيلة الأساسية لناديه واست هام، المعنية بمواجهة نادي جينيك البلجيكي.

ومن جهته تواجد سفيان فيغولي، ضمن تشكيلة ناديه غلطة سراي التركي، في المواجهة التي ستجمعهم بلوكوموتيف موسكو.

وعلى خلاف مواطنيه، سيبدأ الجزائري الآخر آدم أوناس، مباراة ناديه نابولي، أمام ليجيا وارسو، من على دكة البدلاء.

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