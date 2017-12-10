سليماني بين واتفورد وإيفرتون

يعيش إسلام سليماني وضعية صعبة في ليستر سيتي، وهو ما يزيد من فرضية مغادرته النادي الانجليزي في الميركاتو الشتوي، فكل من واتفورد وإيفرتون يتصاراعان من أجل ضمه.

حيث كشفت صحيفة “ميرور” الانجليزية، أن مدرب نادي واتفورد ماركو سيلفا، أبدى رغبته في انتداب سليماني خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وتأتي رغبة مدرب واتفورد في انتداب سليماني، لتصطدم بمطامع المدرب سام ألارديس الذي كان سباقا في طلب خدمات مهاجم الخضر

وتتزامن رغبة الأندية الإنجليزية في الظفر بخدمات سليماني، مع تواصل تجاهل مدرب ليستر لهذا الأخير بإبقائه بعيدا عن تشكيلة الفريق.