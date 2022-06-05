سليماني: “تتويج شباب بلوزداد بالبطولة كان مستحقا”
بقلم كريم تيغرمت
هنأ الدولي الجزائري إسلام سليماني، فريقه السابق شباب بلوزداد، بمناسبة تتوزيجه بلقب البطولة هذا الموسم، للمرة الثالث على التوالي.
وصرح سليماني، في هذا الخصوص، عقب فوزه رفقة الخضر على أوغندا: “تتويج شباب بلوزداد بالبطولة كان مستحقا”.
كما أضاف: “الشباب يتواج في مكانته الصحيحة، فهو فريق كبير، والذي يجب عليه التتويج دائما بالألقاب”.
وختم إسلام سليماني، تصريحاته: “الحمد لله تتويجنا بالبطولة للمرة الثالثة، وأتنمنى أن تدوم هذه الوضعية”.
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