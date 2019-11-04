سليماني ترك “الأيتام” خلفه في موناكو

ترك غياب الدولي الجزائري إسلام سليماني، فراغا رهيبا في القاطرة الأمامية لناديه موناكو، خلال المواجهة الأخيرة أمام نظيره سانت إيتيان.

وإعتبرت جريدة “ليكيب” بأن هداف المنتخب الوطني، ترك زميله وسام بن يدر، يتيما، فوق أرضية ملعب جوفوا غيشار، أمس الأحد.

ويعاني “سوبر سليم” من إصابة عضلية، أجبرته على تضييع المُبارتين الماضيتين لفريق الإمارة.

ويعمل الطاقم الطبي على إسترجاع خدمات إبن عين البنيان، في أقرب الآجال الممكنة، لأن مكانته في الهجوم لا نقاش فيها.

يُذكر بأن اللاعب السابق لليستر سيتي، تمكن من تقديم 7 تمريرات حاسمة وتسجيل 5 أهداف، منذ بداية موسم الليغ 1.