سليماني ثالث أفضل لاعب في أوروبا !

ففي آخر 6 مباريات في مختلف الدوريات الأوروبية، فإن تنقيط “رونالدو” نجم “اليوفي” هو الأعلى وهو الأفضل في الوقت الحالي.

غير أن تواجد “سليماني” في “التوب 3” يؤكد القيمة الكبيرة لنجم “موناكو” الذي يعتبر اللاعب رقم واحد في الدوري الفرنسي لحد الآن.

🥇 C. Ronaldo (Juventus)

🥈 J. Grealish (Aston Villa)

🥉 I. Slimani (Monaco)

Cristiano Ronaldo is now the form player in Europe's top five leagues, with his WhoScored rating dropping below a 7.50 just the once in his last six Serie A appearances pic.twitter.com/6HgccuOxZd

— WhoScored.com (@WhoScored) October 23, 2019