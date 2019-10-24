سليماني ثالث أفضل لاعب في أوروبا !

كشف موقع “هوسكورد” الخاص بالإحصائيات، أن النجم الجزائري “إسلام سليماني” يعتبر ثالث أفضل لاعب في أوروبا.

ففي آخر 6 مباريات في مختلف الدوريات الأوروبية، فإن تنقيط “رونالدو” نجم “اليوفي” هو الأعلى وهو الأفضل في الوقت الحالي.

غير أن تواجد “سليماني” في “التوب 3” يؤكد القيمة الكبيرة لنجم “موناكو” الذي يعتبر اللاعب رقم واحد في الدوري الفرنسي لحد الآن.