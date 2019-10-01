سليماني حديث العام والخاص في “فرنسا”

يواصل “إسلام سليماني” لاعب “موناكو” صنع الحدث في مختلف وسائل الإعلام الفرنسية، وهذه المرة أشادت به مجلة “فرانس فوتبول”.

وفي تقرير نشرته المجلة الفرنسية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أثنت كثيرا على “السوبر سليم”.

فقد ساهم سليماني بأكثر من نصف أهداف “موناكو” هذا الموسم، حيث ساهم في 9 أهداف (4 أهداف و5 تمريرات حاسمة).

في حين سجل نادي موناكو 14 هدفا، حيث أن نسبة مساهمة “سليماني” تصل إلى 65% من أهداف فريق “الإمارة” هذا الموسم.

كما أكدت “فرانس فوتبول” أن “سليماني” هو اللاعب الوحيد الذي تنقيطه يكون دائما فوق الـ 6/10.