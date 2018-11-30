“سليماني” خارج الخدمة و”بن زية” دون فعالية

واصل الثنائي الدولي الجزائري، ياسين بن زية وإسلام سليماني، مُسلسل الإنهيار مع ناديهما “فينرباتشي” وهذه المرة من بوابة “الاوروبا ليغ”.

وشارك “بن زية” بصفة أساسية خلال مواجهة “دينامو زغرب”، في حين أن “سليماني” إكتفى بتسخين كُرسي الإحتياط طيلة الـ90 دقيقة.

وشهدت المُباراة تقديم اللاعب السابق لـ”ليل”، عرضا تحت المُتوسط، وفشل مرة أخرى في هز الشباك، خلال لقاء إنتهى بالتعادل السلبي.

يُذكر بأن “الكناري” ورغم هذا التعثر الجديد في عقر الديار، ضمنوا ورقة تأهلهم للدور القادم من ثاني المُنافسات بالقارة العجوز.