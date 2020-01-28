سليماني خارج حسابات “مورينو” مجددا ورحيله يقترب !

كشف نادي “موناكو” عن قائمة الفريق الذي سيواجه “سانت إيتيان” اليوم الثلاثاء في ثمن نهائي كأس فرنسا.

وشهدت القائمة غياب الجزائري “إسلام سليماني”، الذي بات وبنسبة كبيرة خارج أسوار فريق “الإمارة”.

يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد فيها مختلف الصحف الإنجليزية، عن إتفاق مبدئي بين “سليماني” وإدارة “مانشستر يونايتد”.

يذكر أن “السوبر سليم” طالب انهاء فترة إعارته مع “موناكو”، من أجل التوقيع في فريق جديد قبل نهاية الميركاتو الشتوي.