سليماني: “سأسجل أكبر عدد ممكن من الأهداف”

الرياضة
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سليماني: “سأسجل أكبر عدد ممكن من الأهداف”
بقلم أمير بهلول

كشف “إسلام سليماني” سر إنضمامه لنادي “فنربخشة” التركي وأكد أنه يسعى لمساعدة الفريق بتسجيل أكبر عدد من الأهداف هذا الموسم في كافة المسابقات.

وقال سليماني في تصريحات للصحافة التركية: “أظن أني مهاجم جيد، وهذا ما يريده الفريق لقد تم جلبي لهذا النادي من أجل تسجيل الأهداف”.

وأضاف: “أسعى لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف وسأقاتل من أجل هذا النادي”.

وتابع: “إنضممت لهذا النادي من أجل التتويج بلقب البطولة وسأفعل كل شيء من أجل مساعدة زملائي على تحقيق هذا الهدف”.

في حين ختم كلامه: “العديد من الأندية طلبت خدماتي لكني اخترت فنربخشة لأن أعرف قوة هذا الفريق والطاقة التي يمتلكها وأيضا بسبب الجماهير”.


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