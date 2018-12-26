سليماني: “سأعود لسبورتينغ لشبونة” !

عاد الجزائري إسلام سليماني لاعب “فنربخشة” للحديث عن عودته لنادي “سبورتينغ لشبونة” الذي شهد تألقه في الدوري البرتغالي.

وأجرى “السوبر سليم” حوار مع صحيفة “أجوغو” وقال: “العودة لسبورتينغ لشبونة؟ لم لا”.

وأضاف: “في الوقت الحالي أنا مرتبط بعقد مع فنربخشة وأنا مطالب بتشريف عقدي مع الفريق التركي”.

وتابع: “سنرى ماذا سيحدث في نهاية الموسم، في الوقت الحالي أنا مركز مع فريقي وسنرى بعدها”.

في حين ختم كلامه قائلا: “لا تقول أن هاذا الأمر لن يحدث أبدا في كرة القدم.. أتمنى أن أعود يوما ما لسبورتينغ لشبونة”.