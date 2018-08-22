سليماني :”سأفتتح عدادي التهديفي قريبا”

طمأن الدولي الجزائري، إسلام سليماني، أنصار ناديه الجديد “فينرباتشي” بأنه سيُقدم أفضل مُستوياته في الأسابيع القليلة القادمة، بعد إسترجاع لياقته.

وتناقلت وسائل الإعلام التركية تصريحات “سوبر سليم” التي قال فيها :”سأتمكن من تسجيل الأهداف في القريب العاجل، إن شاء الله”.

وواصل :”سأكون بحاجة لبعض العمل من أجل التأقلم مع زملائي، وإسترجاع لياقتي بشكل كامل، لكون في مُستوى تطلعات الإدارة والمُشجعين”.

يُذكر بأن إبن عين البنيان، وصل لـ”الكناري” من “ليستر” على شكل إعارة لموسم واحد، مُقابل قيمة تصل لـ4 ملايين أورو.