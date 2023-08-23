سليماني: “سأقدم أفضل ما لدي لإبقاء كوريتيبا في القمة”

رفع الدولي الجزائري، إسلام سليماني، التحدي بخصوص تجربته الجديدة مع ناديه كوريتيبا البرازيلي.

وفي أول تصريح له، نقلته الصفحة الرسمية لكوريتيبا عبر “فيسبوك” اليوم الأربعاء، عقب وصوله إلى مدينة كوريتيبا، قال سليماني: “سأقدم أفضل ما لدي لكوريتيبا لإبقاء النادي في القمة”.

وللإشارة فإن كوريتيبا يحتل المركز ما قبل الأخير، في الدوري البرازيلي، برصيد 14 نقطة، على بعد 7 نقاط كاملة من أول الناجين من السقوط إلى الدرجة الثانية، مع بقاء 19 جولة.