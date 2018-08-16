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سليماني :”سأقدم كل شيء لإسعاد جماهير فينرباتشي”

الرياضة
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سليماني :”سأقدم كل شيء لإسعاد جماهير فينرباتشي”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر الدولي الجزائري، إسلام سليماني عن سعادته الكبيرة بعد توقيعه الرسمي مع “فينرباتشي”، وتقديمه لوسائل الإعلام التركية ظهيرة اليوم الخميس.

وصرّح “سوبر سليم” قائلا :”فينرباتشي ناد كبير، وسأقدم كل شيء من أجل إسعاد جماهير خلال هذا الموسم، والذي سيكون حافلا”.

وواصل :”سأعمل على تسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف، وأنا مُتشوق لعيش أجواء الداربيات مع فريقي، وسأكون في مُستوى التطلعات”.

ليختم :”المُستوى في الدوري التركي، والحماس الذي يُميزه، كان من أهم الأسباب التي دفعتني لإختيار فينرباتشي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري”.


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