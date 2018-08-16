سليماني :”سأقدم كل شيء لإسعاد جماهير فينرباتشي”

عبّر الدولي الجزائري، إسلام سليماني عن سعادته الكبيرة بعد توقيعه الرسمي مع “فينرباتشي”، وتقديمه لوسائل الإعلام التركية ظهيرة اليوم الخميس.

وصرّح “سوبر سليم” قائلا :”فينرباتشي ناد كبير، وسأقدم كل شيء من أجل إسعاد جماهير خلال هذا الموسم، والذي سيكون حافلا”.

وواصل :”سأعمل على تسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف، وأنا مُتشوق لعيش أجواء الداربيات مع فريقي، وسأكون في مُستوى التطلعات”.

ليختم :”المُستوى في الدوري التركي، والحماس الذي يُميزه، كان من أهم الأسباب التي دفعتني لإختيار فينرباتشي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري”.