سليماني :” سعيدا جدا و متحمّس للعب أول مباراة بقميص بروج”

قدّم نادي كلوج الروماني، اليوم الجمعة، لاعبه الجديد، إسلام سليماني الذي تنقل إليه في صفقة انتقال حر.

ونشر نادي كلوج الروماني عدد من الصور الجميلة للاعب المخضرم، بقميصه الجديد الذي يحمل ألوان الأحمر و الأبيض، معوّلا عليه في قيادة زملائه للعب على ورقة اللقب الروماني.

وقال سليماني في تصريح للموقع الرسمي للنادي الروماني “انا سعيد بتواجدي في ناد كبير مثل كلوج، متحمس لقيادة الفريق، سأقود الفريق بخبرتي نجو الأفضل و دعم اللاعبين الشباب”.

كما أضاف “أعجبتني كثيرا المرافق التي يمتلكها النادي، و المدينة و الملعبن كل شيء رائع، فقط أطلب من الأمنصار أن يساندوننا”.

وختم سليماني “أتمنى ان اترك ذكريات جميلة هنا في النادي، و هو الذي سبق أن عشتها بحكم تجربتي المتنوعة”.