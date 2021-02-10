سليماني: “سعيد جدا بتسجيل أول أهدافي مع ليون”

أبدى النجم الجزائري “إسلام سليماني” عن سعادته بعد تسجيل أول أهدافه بقميص “أولمبيك ليون” في أول مباراة له كأساسي.

كما تم اختيار سليماني كأفضل لاعب في المباراة حسب ما ذكره الموقع الرسمي للفريق الفرنسي.

وقال “السوبر سليم” في تصريح للموقع الرسمي: “شكرا لكم على اختياري كرجل المباراة”.

وأضاف: “أنا سعيد بتسجيل أول أهدافي مع ليون، أتمنى أن أراكم قريبا في الملعب”.