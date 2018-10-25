سليماني: “سنفوز على أندرلخت”

أبدى الدولي الجزائري، إسلام سليماني، مهاجم نادي فنر بخشة التركي، ثقة وعزيمة كبيرة في تحقيق الفوز على منافسهم أندرلخت، في المباراة التي ستجمع الفريقين لحساب الدوري الأوربي.

وصرح إسلام سليماني، بخصوص هذه المباراة: “رغم أننا لم نحقق الفوز في آخر مبارتين لنا، إلا أننا قدمنا آداء جيدا، الآن حان الوقت للفوز، سنهزم أندرلخت”.

وأضاف: “أظهرنا تفوقنا في الآداء أمام فرق قوية، لكننا لم نسجل أهدافا، أنا كنت مصابا ولم أشارك في هاتين المبارتين”.

وتابع: “تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام أندرلخت، سيضع نهاية للمشاكل التي واجهناها سابقا، لذا آمل أن نحقق ذلك في بلجيكا”.