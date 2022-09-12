سليماني :” سنقود بريست للتدارك في الجولات المقبلة”

ابدى الدولي الجزائري اسلام سليماني تأسفه من تضييعه ضربة الجزاء أمام باريس سان جيرمان في الجولة الماضية.

وقال سليماني في تصريح له الذي نقلته صفحة بريست، اليوم الإثنين، عبر الفايسبوك :”قدمنا مباراة جيّدة و سنقود بريست للتدارك في الجولات المقبلة”.

كما أضاف :”صحيح أني أخطأت في كيفية تنفيذ ضربة الجزاء أمام البياسجي، لذلك تصدى لها الحارس”.

وسيواجه مهاجم الخضر وزملائه في بريست نادي اجاكسيو يوم الاحد المقبل. بملعب “جنييه الي” ضمن مباريات الجولة الثامنة من الليغ 1.

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