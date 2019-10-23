سليماني سيُكلف موناكو 180 مليار!

سيكون موناكو مُطالبا بتوفير 9 ملايين أورو “180 مليار سنتيم”، من أجل ضمان إستمرار الدولي الجزائري إسلام سليماني في صفوفه.

وكشفت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، بأن إدارة فريق الإماراة، تريد شراء عقد إبن عين البنيان بشكل كامل في أقرب الآجال.

ولا يزال الهداف مُرتبطا بعقد طويل الأمد، يستمر الى غاية جوان 2021 مع ليستر سيتي.

ويُفضل مُسيروا فريق الجنوب الفرنسي حسم الأمور مع سوبر سليم سريعا، وتفادي إرتفاع قيمته بشكل أكبر الصيف القادم.

يُذكر بأن المُهاجم يحمل ألوان الفريق الأحمر على شكل إعارة فقط، مع وجود أسبقية الشراء لهذا الأخير أمام بقية العروض.

ويُوقع صاحب الـ31 عاما على إنطلاقة موسم نارية في الليغ 1، بتمكنه من تسجيل 7 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.