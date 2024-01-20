سليماني: “شبان المنتخب الوطني يجب أن يكونوا محاطين بلاعبين مثلنا”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز الدولي الجزائري إسلام سليماني، أهمية تواجد لاعبين ذوي خبرة في المنتخب، خاصة بالنسبة للشبان الملتحقين مؤخرا بتعداد الخضر.
وصرح سليماني، في هذا الخصوص، لموقع “الفاف”: “نملك لاعبين شبان جيدين، ويجب أن يكونوا محاطين بلاعبين ذوي خبرة، مثلي أنا، فيغولي، محرز، مبولحي وماندي”.
كما أضاف: “هناك عدة لاعبين في المنتخب يمكن اعتباراهم قدوة، وأتمنى من اللاعبين الشبان الحاليين في المنتخب، استخلاص أفضل الأشياء منهم”.
وتابع اسلام سليماني: “من جهتنا أيضا، ننتظر من هؤلاء اللاعبين الشبان، تقدم الإضافة المنتظرة منهم”.
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