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الرياضة

سليماني: “شبان المنتخب الوطني يجب أن يكونوا محاطين بلاعبين مثلنا”

بقلم كريم تيغرمت
سليماني: “شبان المنتخب الوطني يجب أن يكونوا محاطين بلاعبين مثلنا”
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أبرز الدولي الجزائري إسلام سليماني، أهمية تواجد لاعبين ذوي خبرة في المنتخب، خاصة بالنسبة للشبان الملتحقين مؤخرا بتعداد الخضر.

وصرح سليماني، في هذا الخصوص، لموقع “الفاف”: “نملك لاعبين شبان جيدين، ويجب أن يكونوا محاطين بلاعبين ذوي خبرة، مثلي أنا، فيغولي، محرز، مبولحي وماندي”.

كما أضاف: “هناك عدة لاعبين في المنتخب يمكن اعتباراهم قدوة، وأتمنى من اللاعبين الشبان الحاليين في المنتخب، استخلاص أفضل الأشياء منهم”.

وتابع اسلام سليماني: “من جهتنا أيضا، ننتظر من هؤلاء اللاعبين الشبان، تقدم الإضافة المنتظرة منهم”.

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