سليماني: “شخصيتي الانفعالية تجعلني قويا”

شدت طريقة تعامل مهاجم الخضر، إسلام سليماني، مع قرارات حكم مباراة ناديه أندرلخت، أمس، في كلاسيكو بلجيكا، أمام ستاندر دو لياج، انتباه الصحافة المحلية، التي تحدثت بإسهاب عن انفعال سليماني الزائد.

وكشف موقع “walfoot” البلجيكي، بأن سليماني، هو من طالب بالحصول على بطاقة صفراء في ذات اللقاء، بسبب احتجاجاته المتكررة على الحكم لاردوت، الذي أدار الكلاسيكو، الذي شهد تسجيل الدولي الجزائري لثنائية.

ونشر الموقع ذاته، تصريحات لسليماني، نقلا عن قناة ” Eleven Sports” البلجيكية، يعلق فيها عن انفعاله في اللقاءات، وقال: “نعم، الحكم اضطر على تهدئتي، هذه شخصتي، وهذا ما يجعلني قويا أيضا، وخارج الميدان أنا شخص آخر”