سليماني: “ضمان التأهل للمونديال أهم من كسر رقمي إيتو ودروغبا”

تحدث هداف الخضر، إسلام سليماني، عن امكانية تجاوزه الرقم القياسي لكل من الكاميروني إيتو صامويل، والإيفواري ديدي دروغبا.

وصرح سيلماني، في هذا الخصوص: “بالنسبة لي المنتخب الوطني قبل كل شيء، ضمان التأهل لنهائيات كأس العالم هو الأولوية حاليا”.

كما أضاف: “كسر الرقم القياسي لدروغبا وايتو، ليس هدفا بالنسبة لي، لكن إذا تمكنت من ذلك فلما لا”.

يذكر أن إسلام سليماني سجل إلى حد الآن 16 هدفا في تصفيات المونديال، بفارق هدفين عن دروغبا، وهدف واحد عن ايتو صامويل.

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وتم التعرف رسميا على المنتخبات التي يمكن أن تواجه الخضر في المواجهة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022. كما سيواجه أبطال إفريقيا خلال المواجهة الفاصلة المُقررة شهر مارس المقبل أحد المُنتخبات الخمسة. وهي مالي، الكاميرون، غانا، الكونغو الديمقراطية والمنتخب المصري.

كما ستجرى عملية القرعة يوم 18 ديسمبر المقبل على هامش نهائي كأس العرب للمنتخبات فيفا المقررة بقطر. وفي الوعاء الأول سيكون المنتخب الوطني اضافة الى نيجيريا، تونس، المغرب وكذا المُنتخب السنغالي.

وبلغ المنتخب الوطني، أمسية اليوم الثلاثاء، الملحق المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر بشق الأنفس. كما جاء التأهل الى المباراة الفاصلة بعد التعادل بهدفين في كل شبكة أمام بوركينافاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسجل رياض محرز الهدف الأول للخضر في الدقيقة الـ21 قبل أن يُعدل زكرياء سانوغو هدف التعادل في الدقيقة الـ37. كما سفيان فيغولي سجل هدفه في الدقيقة الـ67 ليصل لهدفه الـ19 بقميص المنتخب الوطني. قبل أن يُعدل من ركلة جزاء للضيوف أيسوفو دايو في الدقيقة الـ83. وتدخل المواجهة لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات تصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر 2022.

كما يقترب المنتخب الوطني من تحطيم الرقم القياسي لمنتخبي البرازيل وإسبانيا اللذان يتواجدان في المركز الثاني بـ35 مباراة دون هزيمة، في حين يملك الخضر في رصيده 33 مباراة دون هزيمة.