سليماني ضمن قائمة بريست لمواجهة مونبيليه

تواجد الدولي الجزائري اسلام سليماني في قائمة نادي بريست التي ستواجه الضيف مونبيليه غدا. في الجولة الرابعة من عمر الليغ 1.

كما سيكون الثنائي يوسف بلايلي وهاريس بلقبلة حاضران في المقابلة التي ستلعب داخل القواعد وأمام الجماهير.

وكان مدرب بريست ميشال دير زاكاريان في وعد عندما وضع اسم سليماني في قائمة 27 لاعبا، رغم أن اللاعب بالمدينة قبل أيام فقط.

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