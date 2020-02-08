سليماني ضمن قائمة مورينو المعنية بمواجهة آميان

وضع المدرب الفرنسي لفريق إمارة موناكو “روبيرت مورينو” اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني ضمن القائمة المعنية بمواجهة نادي آميان أمسية اليوم السبت.

ويواجه فريق موناكو نظيره آميان أمسية اليوم في إطار الجولة الـ24 من الليغ 1 الفرنسية.

وغاب سليماني عن مباريات فريق الإمارة خلال الجولات الأخيرة الماضية، بسبب خيارات المدرب “مورينو” الذي أجلسه على دكة البدلاء خلال المباراة الماضية أمام فريق نيم.

ومن المتوقع أن يكون سليماني بديلا في مباراة اليوم كذلك أمام فريق آميان بإعتبار أن المدرب الفرنسي يفضل الإعتماد على خيارات أخرى في الهجوم.