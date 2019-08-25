سليماني ضمن قائمة موناكو المعنية بمواجهة نيم

تواجد الدولي الجزائري، إسلام سليماني، ضمن القائمة الموسعة لناديه الجديد موناكو، تحسبا للمواجهة التي ستجمعهم بنادي نيم لحساب الليغ1.

ووضع المدرب ليوناردو جارديم، إسم لاعبه الجديد إسلام سليماني، ضمن قائمته الموسعة التي ضمت 19 لاعبا، تحسبا لمواجهة نيم.

ويأتي هذا بعد أيام قليلة من ترسيم مهاجم الخضر انضمامه للنادي الفرنسي، على شكل إعارة لموسم واحد، قادما من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

ويطمح إسلام سليماني، للحصول على أول فرصة له في الدوري الفرنسي، على أمل الظهور بقوة، لخطف مكانة أساسية رفقة موناكو.