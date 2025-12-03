سليماني: “طرد أوناس أثر علينا كثيرا”

أرجع الدولي الجزائري، اسلام سليماني، تعادلهم السلبي أمام السودان، في افتتاح مشوارهم في كأس العرب، للنقص العددي الذي عانى منه الخضر طيلة شوط كامل.

وصرح سليماني، عقب هذه المباراة: “طرد أوناس أثر علينا كثيرا، جعلنا نلعب شوط كامل بعشرة لاعبين”.

كما أضاف: “رغم النقص العددي تمكنا من انهاء اللقاء بنتيجة التعادل السلبي، وعلينا العمل أكثر استعدادا للمباراة المقبلة”.

وتابع اسلام سليماني: “منتخب السودان جيد، يملك لاعبين في المستوى، ونتمنى لهم الذهاب بعيدا في هذه المنافسة”.