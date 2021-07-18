سليماني عازم على قلب المعطيات قبل بداية الليغ 1 

يواصل النجم الجزائري إسلام سليماني التألق مع فريقه “أولمبيك ليون” في المباريات التحضيرية للموسم الجديد، بعد أن سجل ثاني أهدافه في ثاني المباريات التي لعبها الفريق الفرنسي كما أن النجم الجزائري شارك كقائد للفريق.

في نفس السياق، فإن “سليماني” يريد قلب المعطيات قبل بداية الليغ 1 خاصة وأن المدرب الجديد “بيتر بوز” لم يقحم السوبر سليم في المباراة الأبرز (ليون لعب بفريقين مباراتين) ، فكان من الأجدر مشاركة الجزائري في مباراة “فولفسبورغ” الألماني.

ورغم كل هذا فإن النجم الجزائري معروف بإرادته القوية وسيسعى بطبيعة الحال لكسب مكانة أساسية وهو الذي يؤكد دائما أنه الأفضل مثلما حدث الموسم الماضي.