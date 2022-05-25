سليماني على أعتاب العودة إلى الدوري التركي

كشف موقع “ليو نينو” اليوم الأربعاء أن الدولي الجزائري اسلام سليماني يقترب من الإمضاء لفريق فنربخشة التركي.

كما قال موقع “ليو نينو” البرتغالي أن سليماني مرشّح بقوة للعودة إلى الفريق العريق التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف ان العقد المرتقب بين الجزائري والنادي التركي سيتجسّد على أرض الواقع بشرط التعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.

كما أشار ذات المصدر. أن سليماني يملك علاقة طيبّة مع المدرب الذي أشرف عليه في وقت سابق وسيكون السبيل الوحيد للتعاقد معه.

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