سليماني على بعد خطوات من الإنتقال للدوري البرازيلي
كشفت تقارير إعلامية برازيلية، اليوم الثلاثاء، عن دخول الهداف التاريخي للمنتخب الوطني ضمن مخططات أندية برازيلية، تحسبا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
حيث يتواجد مهاجم أندرلخت إسلام سليماني، حر من أي إلتزام، ويناقش العروض المقدمة، بعد إنتهاء عقده مع الفريق البلجيكي.
وحسب ما كشفه الصحفيان البرازيليان فيليب بارروس و روجيريو سكاريوني، عبر تويتر، فإن نادي كوريتيبا الناشط في الدرجة الأولى البرازيلية، مهتم بالتعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني.
وفي حال إتمام الصفقة، سيكون الدولي الجزائري إسلام سليماني، أول لاعب في تاريخ الكرة الجزائرية ينشط في البطولة البرازيلية، بعد أن خاض العديد من التجارب في البطولات الأوروبية.
Em negociações para reforçar o Coritiba, o centroavante argelino Islam Slimani entrou em campo 34 vezes na temporada 2022/23, marcou 11 gols e deu 4 assistências.pic.twitter.com/ZV7WaLRUGY
— Felipe Barros (@FelipeBMSa) July 18, 2023
Coritiba tem interesse na contratação do atacante argelino Islam Slimani, ex Arderlecht-BEL.
Na último Campeonato Belga, marcou 8 gols em 10 jogos. pic.twitter.com/4CC9YfAByy
— Meu Coritiba (@MeuCoritibaTT) July 18, 2023
Coritiba tem interesse na contratação do atacante argelino Islam Slimani, ex Arderlecht-BEL.
Pela seleção da Argelia, Slimani disputou a Copa do Mundo de 2014 e tem passagens por clubes como Lyon-FRA, Sporting-POR, Fenerbahçe-TUR e Leicester-ING. pic.twitter.com/PrYNZbhOnp
— Rogerio Scarione (@RogerioScarione) July 18, 2023