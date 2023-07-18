سليماني على بعد خطوات من الإنتقال للدوري البرازيلي

كشفت تقارير إعلامية برازيلية، اليوم الثلاثاء، عن دخول الهداف التاريخي للمنتخب الوطني ضمن مخططات أندية برازيلية، تحسبا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

حيث يتواجد مهاجم أندرلخت إسلام سليماني، حر من أي إلتزام، ويناقش العروض المقدمة، بعد إنتهاء عقده مع الفريق البلجيكي.

وحسب ما كشفه الصحفيان البرازيليان فيليب بارروس و روجيريو سكاريوني، عبر تويتر، فإن نادي كوريتيبا الناشط في الدرجة الأولى البرازيلية، مهتم بالتعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني.

وفي حال إتمام الصفقة، سيكون الدولي الجزائري إسلام سليماني، أول لاعب في تاريخ الكرة الجزائرية ينشط في البطولة البرازيلية، بعد أن خاض العديد من التجارب في البطولات الأوروبية.