سليماني على بعد خطوة من كارديف سيتي

يقترب الدولي الجزائري إسلام سليماني، من العودة إلى إنجلترا، من بوابة نادي كارديف سيتي، بعد فشل تجربته في الدوري التركي.

وكشفت الصحافة التركية، أن إسلام سليماني، توصل لإتفاق مع مسؤولي نادي كارديف للإنضمام إليه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

واتفق مهاجم الخضر على جميع بنود عقده الجديد، في انتظار الإمضاء الرسمي، والإعلان عن الصفقة من طرف إدارة نادي كارديف.

ويعول نادي كارديف سيتي، على خبرة سليماني، لمساعدة الفريق على ضمان البقاء هذا الموسم، ضمن أندية البريميرليغ.

يذكر أن إسلام سليماني، غادر نادي فينر بخشة التركي رسميا، خلال الميركاتو الجاري، بعد تجربة قصيرة لم تلقى النجاح.