سليماني على بعد هدف واحد لمعادلة رقم تاسفاوت

تمكن اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني من تسجيل سوبر هاتريك في المباراة أمام منتخب جيبوتي في الدقيقة الـ 25 وهدفه الشخصي الـ35 بقميص المنتخب الوطني، ليقترب من تحطيم رقم هداف المنتخب الوطني عبد الحفيظ تاسفاوت صاحب الـ 36 هدف.

ويتواجد إسلام سليماني على بعد هدف واحد فقط لتحطيم رقم الاسطورة عبد الحفيظ تاسفاوت الذي سجل 36 هدف في مشواره بقميص الخضر

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