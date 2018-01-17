سليماني على بُعد خطوة من عملاق إسطنبول

أصبح الدولي الجزائري، إسلام سليماني قريبا جدا من التوقيع مع العملاق التركي “بشيكتاش”، والذي يُلاحقه منذ إفتتاح الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، بأن المُفاوضات بين ممثل مدينة “إسطنبول” و”ليستر سيتي” مُتقدمة جدا، وستُحسم في الساعات القليلة القادمة.

وكان رئيس “النسور السوداء” متواجد في المملكة البريطانية مؤخرا، من أجل التفاوض وجها لوجه مع هداف المنتخب الوطني ومُسيري فريقه.

يُذكر بأن “سوبر سليم” لم يكن راضيا على وضعيته، خاصة وأن المدرب “كلود بويال” لايعتمد عليه بانتظام ويُصنفه كـ”جوكر” فقط.