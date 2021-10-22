سليماني على موعد مع التنقل الى الصين

سيكون الدولي الجزائري اسلام سليماني رفقة فريقه ليون الفرنسي للتنقل إلى العاصمة الصينية شنغهاي، لتنشيط لقاء موناكو ضمن مباريات الجولة الـ 23 من منافسة “الليغ 1″، وينتظر المسؤولين عن الفريقين رفقة الإتحاد الفرنسي موافقة الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لتنشيط اللقاء الكبير و الواعد خارج الأراضي الفرنسي.

وكشفت صحيفة ” ليكيب” أن الإتحادية الفرنسية تبحث عن طرق جديدة لتسويق “الليغ 1” في الصين من أجل تسويق اللعبة في الخارج.

وأشار، المصدر إلى أنه مع انخفاض حقوق بيع مباريات الدوري المحلي، يريد المسؤولون عن تحقيق مكاسب خارج فرنسا.

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