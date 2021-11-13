سليماني على موعد مع تحطيم رقم قياسي جديد أمام بوركينافاسو

سيكون مهاجم الخضر اسلام سليماني على موعد تنشيط مباراة الثلاثاء أمام بوركينافاسو أساسيا بعد الاداء المتوسط لبونجاح أمام جيبوتي.

وأشار الناخب الوطني جمال بلماضي. أن سليماني جاهز لتحطيم رقم كل من مهاجم الكامرون صامويل ايتو، و مهاجم كوت ديفوار ديدي دروغبا. ومن المنتظر أن يحطم اسلام رقم الثنائي كهداف لمنافسة تصفيات المونديال.

ويملك اسلام صاحب 16 هدفا إمكانية تخطي عقبة رقم ايتو الذي يملك في رصيده 17 هدفا في التصفيات، ودروغبا الذي يملك في رصيده 18 هدفا.

كما أن مهاجم ليون يملك إمكانية تحطيم رقم قياسي كأفضل هداف في الدورة. وقال بلماضي في هذا الشأن خلال العودة إلى الجزائر “ندعم سليماني للإطاحة بأرقام ايتو و دروغبا في التصفيات”.

يذكر، أن عدد من المواقع العالمية والإفريقية تغنت بما يقوم به اسلام. حيث قال موقع “الكاف”: “10 دقائق كانت كافية لإسلام سليماني لتسجيل ثنائي في شباك النيجر”. “اسلام تصدر قائمة الهدافين التاريخيين للجزائر برصيد 38 هدفا”.

طالع ايضا

سيكون المنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال بلماضي على موعد سهرة اليوم مع العودة مباشرة إلى الجزائر، عبر رحلة مباشرة من مطار القاهرة الدولي. بعد أن يقوم وفد المنتخب بالتنقل إلى فندق “هينسبنسكي” بالقاهرة الجديدة وجمع المستلزمات.

ومنح الناخب الوطني جمال بلماضي يوم راحة للاعبين أي غدا، قبل العودة إلى التدريبات يوم الأحد. و الشروع في التحضيرات للمباراة المهمة أمام منتخب بوركينافاسو.

وسيقوم القائد سفيان فيغولي وزملائه بحصة تدريبية بمركز التحضيرات بسيدي موسى يقودها “الكوتش” بلماضي لوضع النقاط على الحروف.

وسيكشف الكوتش عن برنامجه الجديد للاعبيه وخطته للإطاحة بـ “الخيول” البوركينابية.

ومن المنتظر، أن ينشط بلماضي ندوة صحفية الإثنين للكشف عن التفاصيل الصغيرة والكبيرة التي حدثت في مصر بما فيها الفوز بالرباعية الكاملة.

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp