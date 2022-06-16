سليماني على موعد مع خوض تجربة في البطولة اليونانية

كشفت جريدة “اوجوغو” البرتغالية اليوم الخميس أن الدولي الجزائري اسلام سليماني. يستعد لخوض تجربة جديدة في البطولة اليونانية من بوابة باناثينايكوس.

وقالت ان إدارة الفريق اليوناني يريد الظفر بهداف المنتخب الوطني قصد التنافس على لقب الموسم المقبل على حساب أولمبياكوس بطل اليونان.

كما أضافت أن رئيس النادي اليوناني يريد الظفر برأس حربة حقيقي الذي عانى منه الفريق اليوناني بشكل كبير الموسم الماضي. أين سيجد ضالته في اللاعب الجزائري القناص بالفطرة.

كما ذكّر المصدر. باهتمامات فريق فينربخشة التركي بخدمات لاعب سبورتينغ لشبونة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]