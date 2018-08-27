سليماني: “علينا أن نكون أفضل بـ3 مرات من اللاعبين الآخرين” !

أكد “إسلام سليماني” أن اللاعب المحلي مطالب بإثبات نفسه للجمهور الجزائري والبعض يطالبه أن يكون أفضل بـ 3 مرات من اللاعب المحترف المغترب.

وأكد “السوبر سليم” أن ما عاشه من صعوبات هو الذي جعله يلعب بتلك الروح فوق أرضية الميدان وذلك في حوار أجراه مع موقع “دي زاد فوت”.

وقال: “دائما ما نريد أن نثبت في كل الدوريات التي نلعب فيها، لأنه هناك مشكل في الجزائر، فإذا كنت لاعبا قادما للاحتراف من الجزائر عليك أن تثبت أكثر من اللاعبين الآخرين”.

وأضاف: “عندما تكون قد أتيت من البطولة الجزائرية عليك أن تكون أفضل بـ 3 مرات من اللاعبين الآخرين”.

وتابع: “البعض يظن أن الإحتراف شيء سهل، اللعب في أوروبا يعني التضحية والعمل والثقة بالنفس بالإضافة للكثير من الأمور”.

وختم كلامه: “لهذا السبب لدي تلك الروح وتلك الحرارة فوق أرضية الميدان، هي طريقة لعبي صحيح لكنها أيضا بسبب كل ما عشناه في الجزائر”.