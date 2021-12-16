سليماني: “علينا التضحية في مباراة السد لضمان التأهل للمونديال”

شدّد الدولي الجزائري، إسلام سليماني، على ضرورة التضحية، من أجل ضمان تأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم 2022.

وصرح سليماني: “مباراة السد لها طابع خاص، سنخوض مبارتين يتم من خلالها اقصاء أخد المنتخبين بصفة مباشرة”.

كما أضاف: “سيكون علينا التضحية في مباراة السد من أجل تحقيق التأهل لكأس العالم، من أجل اسعاد الشعب الجزائري”.

وتابع الهداف إسلام سليماني: “من المهم جدا بالنسبة لهذا الجيل للمنتخب الوطني التأهل لكأس العالم”.

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وبلغ الخضر الملحق المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 المقررة بقطر بشق الأنفس. كما جاء التأهل الى المباراة الفاصلة بعد التعادل بهدفين في كل شبكة أمام بوركينافاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسجل رياض محرز الهدف الأول للخضر في الدقيقة الـ21 قبل أن يعدل زكرياء سانوغو هدف التعادل في الدقيقة الـ37. كما أن سفيان فيغولي سجل هدفه في الدقيقة الـ67 ليصل لهدفه الـ19 بقميص الخضر. قبل أن يعدل من ركلة جزاء للضيوف أيسوفو دايو في الدقيقة الـ83. وتدخل مواجهة الخضر لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات تصفيات منافسة كأس العالم المقررة بقطر 2022.

كما تم التعرف رسميا على المنتخبات التي يمكن أن تواجه الخضر في المواجهة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022. كما سيواجه أبطال إفريقيا خلال المواجهة الفاصلة المقررة شهر مارس المقبل أحد المُنتخبات الخمسة. وهي مالي، الكاميرون، غانا، الكونغو الديمقراطية والمنتخب المصري.

في حين ستجرى عملية القرعة يوم 18 ديسمبر المقبل على هامش نهائي كأس العرب للمنتخبات فيفا المقررة بقطر. وفي الوعاء الأول سيكون المنتخب الوطني اضافة الى نيجيريا، تونس، المغرب وكذا المنتخب السنغالي.

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