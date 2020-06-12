سليماني: “علينا العودة تدريجيا وتفادي الموسم الأبيض”

أبدى مدرب اتحاد الحراش، سيد احمد سليماني، موقفه من استئناف المنافسة، مؤكدا على ضرورة العودة تدريجيا، وفقا جراءات خاصة، وتفادي الموسم الأبيض.

وصرح سليماني، لتلفزيون “النهار”: “يجب على خبراء الرياضة الجزائريةـ ايجاد بروتوكول مناسب لإعادة الرياضيين لنشاطهم تدريجيا”.

وأضاف مدرب اتحاد الحراش: “علينا ايجاد الحلول بطريقة تدريجية، بالنظر إلى استحالة ايجاد حلولو آنية”.

وتابع سيد أحمد سليماني، بخصوص استئناف المنافسة: “الدول العارفين بكرة القدم، لن يطبقوا بطولة بيضاء، ونحن كأبطال إفريقيا من واجبنا ضمان استمرار البطولة”.