سليماني :”عمورة مستقبل الكرة الجزائرية وهذا سر نجاحه”

أشاد الدولي الجزائري إسلام سليماني بمواطنه محمد أمين عمورة المتألق مع ناديه سانت جيلوزا الذي قاده إلى ريادة الدوري البلجيكي.

وقال إسلام سليماني في حواره للصحفي الجزائري نبيل جليت بجريدة “ليكيب” اليوم الخميس “عمورة ؟ مستقبل الكرة الجزائرية، لقد نجح لأنه متواضع و يعمل كثيرا، وهذا هو سر نجاحه”.

كما تطرق اسلام سليماني للحديث عن اللاعبين الجدد في المنتخب مثل شايبي و حجام وبوعناني وأخرين “ننتظر الوقت بالنسبة لتأقلم أكثر من اللاعبين الشباب الذي انظموا على المنتخب، لاعبين جيدين وإضافة جيدة سيما وأنهم قدموا أرقام جيدة في المباريات السابقة”.

وعن أسوأ ذكرى له مع المنتخب قال لاعب كوريتيبا البرازيلي “في 2019 فزت مع المنتخب الوطني، و أسوأ ذكرى في مشواري هي إقصائي رفقة الخضر أمام الكاميرون من تصفيات المونديال”.

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