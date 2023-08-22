سليماني عن موعد التحاقه بكوريتيبا :”يوم الأربعاء.. المدفعي قادم”

سرّبت إدارة فريق كوريتيبا محادثة المسؤولين عن الفريق البرازيلي مع الدولي الجزائري إسلام سليماني.

وفضّلت إدارة النادي البرازيلي تسريب المحادثة، لدواعي طريفة قصد استقبال اسلام بطريقة جيّدة.

وقال مهاجم الخضر إسلام سليماني خلال الفيديو الذي نشره، فريق كوريتيبا عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، اليوم الثلاثء “يوم الأربعاء.. المدفعي قادم”.

كما أشار سليماني، خلال رسالته أنه محفز بشكل كبير لمشواره الجديد والفريد من نوعه، بالالتحاق لأول مرة بالبطولة البرازيلية.

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