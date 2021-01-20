سليماني عُرضة للانتقادات في فرنسا

وجد الدولي الجزائري، إسلام سليماني، نفسه عُرضة للانتقادات في فرنسا، بعد أول ظهور رسمي له رفقة ناديه الجديد أولمبيك ليون.

وأبدى نجم باريس سان جيرمان السابق، والمُحلل الحالي لـ”أر أم سي”، جيرون روتان، دهشته من ضم “لوال” لمُحارب الصحراء.

وصرّح بشأنه قائلا :”بالنسبة لي سليماني، لا يتناسب مع طريقة اللعب التي يُطبقها المدرب رودي غارسيا، منذ بداية الموسم”.

وواصل :”في حالة ما تعرض ميمفيس ديباي، للإصابة، فلا أعتقد بأن سليماني سيكون العنصر القادم على تعويضه”.

يُذكر بأن رأس الحربة، شارك لربع ساعة، خلال الهزيمة التي تعرض لها فريقه، بداية الأسبوع في عقر الديار أمام ماتز.