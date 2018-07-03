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سليماني غائب و”ليستر سيتي” يُباشر تحضيراته

الرياضة
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سليماني غائب و”ليستر سيتي” يُباشر تحضيراته
بقلم إسماعيل عشاش

غاب الدولي الجزائري، إسلام سليماني عن اليوم الأول من تدريبات ناديه “ليستر سيتي” إستعدادا للموسم الجديد، والتي إنطلقت صبيحة الثلاثاء.

وتحصل “سوبر سليم” على ترخيص للإستفادة من أيام راحة إضافية، خاصة وأنه شارك مع المنتخب الوطني، في وديات شهر “ماي”.

وسيكون هداف “الخضر” مُجبرا على العودة لصفوف “الفوكسيس”، بداية من الأسبوع القادم، إن لم يجد فريقا جديدا ينضم لصفوفه سريعا.

يُشار بأن إبن عين البنيان، نشط على شكل إعارة مع “نيوكاسل” خلال الشطر الثاني من الموسم المُنقضي في تجربة فاشلة.

ويسعى “ليستر سيتي” حسب وسائل الإعلام البريطانية لبيع عقد مُهاجمه بشكل نهائي، للإستفادة منه ماليا بعدما لم تستفد منه رياضيا.


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