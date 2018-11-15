“سليماني” غير مُرتاح مع “فينرباتشي”!

كشف موقع “فوكسيس أوف ليستر” البريطاني، بأن الدولي الجزائري، إسلام سليماني، غير مُرتاح بالمرة مع ناديه الجديد “فينرباتشي”، لأسباب عديدة.

ووفقا لذات المصدر، فإن “سوبر سليم” لم يجد معالمه منذ وصوله للدوري التركي، خاصة وأنه لاينال ثقة الطاقم الفني لـ”الكناري”.

ولم يتمكن هداف المنتخب الوطني، لحد الساعة من فرض نفسه مع كبير “إسطنبول”، مُكتفيا بزيارة الشباك في ثلاث مُناسبات فقط.

وأثرت هذه الوضعية على إبن عين البنيان، لدرجة التسبب في فقدانه لمكانته الأساسية مع “الخضر”، لصالح المُتألق مؤخرا، بغداد بونجاح.