سليماني: “فابريغاس إنحنى لي إعجابا بما قدمته”

كشف الدولي الجزائري إسلام سليماني، العلاقة التي تربطه بزميله في نادي موناكو، النجم الإسباني سيسك فابريغاس، وإعجاب هذا الأخير بمهاراته.

وقال سليماني، في حوار لموقع “سكور”: “فرصة كبيرة بالنسبة لي اللعب إلى جانب لاعب مثل فابريغاس بالنظر لخبرته الكبيرة، ولكونه جاور أفضل اللاعبين في العالم على غرار ميسي، تشافي، إنييستا وهنري.

وأضاف: “تعلمت الكثير منه، نصائحه كانت جد مفيد، بالنسبة للاعب مثلي لم يحظ بتكوين من المستوى العالي، عكس زملائي، لكن أنا دائما فخور بالمكان الذي بدأت منه سواء عين البنيان، أو الشراقة”.

وسرد سليماني، إحدى اللقطات الطريفة التي جمعته بالنجم السابق لبرشلونة: “في إحدى المرات قدمت ثلاث تمريرات حاسمة في مباراة واحدة”.

وتابع: “بعد التمريرة الحاسمة الثالثة التي قدمتها في تلك المباراة، جاء فابريغاس مباشرة إلي، انحنى، وأشار إلى رفع القبعة، وهذا جعلني حقا سعيدا”.