سليماني: فتح مطارات جديدة لتخفيف عناء تنقل الحجاج

كشف أحمد سليماني المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أن أول رحلة للحجاج الجزائريين ستقلع اإلى البقاع المقدسة في الـ 31 ماي المقبل. على متن الخطوط الجوية الجزائرية في انتظار إعداد برنامج الرحلات الثاني. الذي يجري التفاوض عليه مع الخطوط الجوية السعودية.

وقال سليماني خلال استصافته بالقناة الإذاعية الأولى، إنه يتعين على المؤهلين للحج الإسراع من الآن في استكمال الخطوات الإدارية الضرورية. و منها استلام شهادة الفوز في القرعة من بلديات الإقامة. و التوجه للمصالح الصحية على مستوى اللجان الولائية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. للحصول على شهادة التأهيل الصحي و بعدها التوجه إلى مصالح بنك الجزائر لإتمام عملية الدفع.

كما أعلن سليماني، أنه سيتم مرافقة الحجاج خلال مراحل هذا المسار التحضيري بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية. وصولا إلى الربط الالكتروني في مرحلة لاحقة للحصول على التأشيرة في الآجال القانونية. كما حذّر من أن لجنة المتابعة المستحدثة على مستوى الديوان ستراقب عمل و نشاط وكالات السياحة الـ 45 المعتمدة هذه السنة. ولم يستبعد إقصاء كل وكالة و حرمانها من المشاركة خلال الموسم المقبل في حال الاخلال بالتعاقدات المبرمة مع الحجاج.

وقال سليماني انه من بين الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل السلطات العمومية فتح مطارات جديدة. لتخفيف وطأة ومشقة السفر على الحجاج. وأعلن عن تنظيم رحلات لأول مرة انطلاقا من مطارات بشار و الأغواط و أدرار إضافة إلى المطارات الرئيسية التقليدية المعتمدة. كوهران والجزائر العاصمة وقسنطينة وعنابة وورقلة .

كما أضاف سليماني، أنه يتعين على الحجاج الذين لم يسبق لهم التطعيم ضد جائحة كورونا القيام بذلك في أسرع وقت انسجاما مع الاشتراطات التي أقرتها العربية السعودية. مشيرا إلى أن التحضيرات جارية بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل اعداد قائمة الأدوية التى سيتم نقلها إلى البقاع المقدسة لفائدة الحجاج.

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